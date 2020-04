Alpiner Tropfen: Kaunerberger Wein mit einem Hauch Alm-Aroma

Dort, wo andere nicht einmal mehr Erdäpfel anbauen würden, verfolgt die Familie seit vier Jahren eine „Spinnerei“, die inzwischen aber sogar Früchte trägt. „Wie ich Fotos der ersten Trauben im WhatsApp-Status gepostet habe, glaubten einige, die hab’ ich nur auf die Reben aufigepickt“, schmunzelt Hafele inmitten seines kleinen Weinbergs. Am Südhang unterhalb seines Hofs gedeihen 120 Weinstöcke – es ist wohl der höchstgelegene Kulturweingarten Österreichs.

Den Zweiflern kann man eigentlich nicht böse sein – die Geschichte ist wirklich unglaublich. „Weinbau hat mich immer schon gereizt“, erklärt Hafele, wie es zu dem Projekt kam. An einem Sonntagmorgen vor über vier Jahren wurde das Thema dann im Familienrat ein für alle Mal geklärt. „Wenn Claus sagt, es geht, probieren wir es, sonst rede ich nicht wieder davon“, erinnert sich Hafele an die Ansage, die er damals gemacht hatte. Gemeinsam mit seiner Frau fuhr er an diesem Tag ins Tal zum bekannten Prutzer Weinbauern Claus Aniballi – und der war wider Erwarten „Feuer und Flamme“, wie sich Lucia Hafele erinnert.