Kaum Fortschritte Richtung EU-Handelspakt mit Großbritannien

Dies gelte aber nur bei politischem Willen beider Seiten, fügte er hinzu. Großbritannien hat die EU am 31. Jänner formell verlassen. Bis Ende 2020 gilt eine Übergangsphase, so dass sich im Alltag kaum etwas verändert hat. Großbritannien gehört nach wie vor zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion, hält sich an EU-Regeln und zahlt in den EU-Haushalt.