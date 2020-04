Armenischer Patriarch gedachte des Völkermords

Der oberste Katholikos-Patriarch aller Armenier, Karekin II., hat aus Anlass des 105. Jahrestages des Beginns der Armenier-Verfolgung im Osmanischen Reich die „heiligen Märtyrer des Völkermords an den Armeniern“ gewürdigt. In einer Botschaft erinnerte Karekin II. am Freitag laut Kathpress an die Ermordung von armenischen Männern, Frauen und Kindern in den Jahren zwischen 1915 und 1923.

Wegen der Corona-Pandemie sei es heuer nicht möglich, am „Tsitsernakaberd“-Mahnmal in Eriwan, in den Kirchen und an den Gedenkstätten an die Märtyrer zu erinnern, bedauerte Karekin II., der selbst die Gedächtnis-Liturgie in der Kathedrale von Etschmiadzin nur hinter verschlossenen Türen zelebrieren konnte. Umso mehr gelte es, in den Häusern und Wohnungen in „spiritueller Solidarität“ der Opfer der Armenier-Verfolgung zu gedenken, so der Katholikos-Patriarch. Das Gebet gelte zugleich der Existenz Armeniens „in Sicherheit, Freiheit und Unabhängigkeit“ und der Hoffnung auf „universale Anerkennung des Völkermords an den Armeniern“.