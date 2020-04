Demonstration in Wien von Polizei aufgelöst

Die am Freitagnachmittag in der Wiener Innenstadt trotz Untersagung abgehaltene Demonstration ist kurz vor 16.00 Uhr von der Polizei aufgelöst worden. Laut Polizei ereigneten sich „gesetzeswidrige Vorgänge“. Es kam zu mindestens einer Festnahme. Verfassungsjuristen übten unterdessen Kritik an der Untersagung der Demonstration durch die Polizei.

Es wurde festgestellt, „dass sich gesetzeswidrige Vorgänge ereignen“, hieß es in einer Durchsage der Polizei an die Demonstranten am Freitagnachmittag. Sollten sich die Manifestanten nicht freiwillig entfernen, werde die Polizei Zwangsgewalt einsetzten. Erste Teilnehmer leisteten den Anordnungen der Exekutive gegen 16.00 Uhr Folge und verließen den Albertinaplatz.

Nach mehreren Durchsagen wurde kurz vor 16.30 Uhr begonnen, bei einzelnen Teilnehmern, die den Kundgebungsort in der Wiener Innenstadt nach der Auflösung nicht verlassen haben, Identitätsfeststellungen zu machen. Kurze Zeit später erfolgte die erste Festnahme wegen Widerstands. Unter den nach Auflösung der Kundgebung durch die Polizei und den Veranstalter anwesenden Personen befand sich auch Identitären-Chef Martin Sellner.

Dutzende Manifestanten hatten sich am Albertinaplatz versammelt, um gegen das Corona-Maßnahmenpaket der Bundesregierung zu protestierten. Kurz nach 15.00 Uhr hatte die Polizei erstmals eine Durchsage gemacht und die Anwesenden dazu aufgefordert, Abstand zu halten. Dieser war in der Menge nämlich absolut nicht gewährleistet. Die Durchsage der Polizei wurde mit lauten Buh-Rufen quittiert.

Die Exekutive kündigte auch an, dass die Versammlungsverantwortlichen zur Anzeige gebracht werden, da sie diese trotz Untersagung abgehalten hatten. Außerdem sollen Anzeigen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz gelegt werden. „Es ist auch zu prüfen, ob nicht strafrechtlich wegen der Verbreitung von übertragbaren Krankheiten ein Delikt verwirklicht worden sein könnte, egal ob vorsätzlich oder fahrlässig“, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Ursprünglich aufgerufen zur Kundgebung hatte die Initiative für evidenzbasierte Corona-Informationen (ICI). Diese war zunächst genehmigt und am Freitag schließlich von der Polizei untersagt worden, weil diese - zu Recht - befürchtet hatte, dass mehr als die fünf angemeldeten Personen erscheinen würden. Die Initiative kündigte daraufhin eine Presseerklärung an.

Unterstützt wird die Initiative unter anderem von dem Arzt Christian Fiala und dem Rechtsanwalt Roman Schiessler. Fiala sagte gegenüber der APA, dass er sich nicht für die Kundgebung verantwortlich fühle. Vielmehr zeige diese, dass es einen großen Unmut in der Bevölkerung aufgrund der Maßnahmen der Regierung gebe. Die Manifestanten hatten unter anderem „Wir sind das Volk“ skandiert, diese Parole wurde in der Vergangenheit unter anderem von rechtsextremen Gruppierungen wie Pegida und AFD verwendet.

„Ich weiß nicht, wer hier was alles sagt“, konstatierte Fiala. Seine Initiative hätte die Kundgebung geordnet abwickeln wollen, das sei von der Polizei unterbunden worden, was „demokratiepolitisch nicht sinnvoll“ sei. Er kritisierte außerdem die Maßnahmen der Regierung, die in seinen Augen „nicht begründet“ sind.

Die Klein-Demo war für fünf Personen angemeldet worden. Die Polizei begründete die Untersagung der Kundgebung damit, dass aufgrund der medialen Berichterstattung mehr als die angemeldeten Teilnehmer kommen würden. Die Demo-Veranstalter kündigten daraufhin eine Presseerklärung am geplanten Versammlungsort an.

Eidenberger argumentierte, dass aus gesundheitsbehördlicher Sicht die Bekämpfung der Pandemie hauptsächlich im präventiven Sektor angesiedelt sei. Sie zielt darauf ab, dass sich erst gar nicht Menschen in größeren Gruppen versammeln. In diese Kerbe schlage auch die kurzfristige Untersagung der Versammlung. „Das Risiko ist zu groß, dass viele Leute kommen. Eine Versammlung erst im Nachhinein oder wenn sie schon stattfindet aufzulösen, würde die Eindämmungsmaßnahmen konterkarieren“, sagte der Polizeisprecher. Es stehe der Präventionscharakter im Vordergrund.

Der Verfassungsjurist Heinz Mayer hält die Untersagung durch die Polizei für nicht zulässig. Vielmehr könnte die Behörde den Versammlungsverantwortlichen Maßnahmen vorschreiben, etwa, dass Ordner dafür sorgen müssen, dass die Abstände eingehalten werden. Aber die Versammlung bereits im Vorfeld zu untersagen, sei nicht gerechtfertigt.