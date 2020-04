Weltweit mehr als 190.000 Corona-Todesfälle

Die Zahl der Corona-Infizierten in New York ist indes offenbar viel höher als angenommen. In der US-Metropole infizierte sich einer großangelegten Untersuchung zufolge womöglich schon jeder fünfte Bewohner mit dem neuartigen Virus. Das würde bedeuten, dass sich in dem Bundesstaat in den vergangenen Monaten rund 2,6 Millionen Menschen angesteckt haben - zehn Mal mehr als die Zahl der positiv ausgefallenen Corona-Tests. Allein in New York City wären es 1,7 Millionen Menschen.