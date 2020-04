Italiens Regierung bringt Corona-Hilfspaket durchs Parlament

Die Regierung von Premier Giuseppe Conte, die am Donnerstagabend eine Vertrauensabstimmung zum Paket gewonnen hatte, setzte es in der Abgeordnetenkammer am Freitag mit 229 Ja-Stimmen und 123 Gegenstimmen durch. Zwei Abgeordnete enthielten sich der Stimmen. Das Hilfspaket war bereits Anfang April vom Senat abgesegnet worden und kann jetzt in Kraft treten.