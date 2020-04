Mehr als 22.000 Covid-19-Tote in Frankreich

In Frankreich sind binnen 24 Stunden 389 weitere Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Die Gesamtzahl der Corona-Toten liege nun bei 22.245, teilten die französischen Gesundheitsbehörden in Paris mit. In Deutschland erreichte die Zahl der Corona-Todesopfer am Freitagabend den Wert von 5.454.

Weiter gesunken ist in Frankreich die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser. Am Freitag waren laut den Behörden noch 4.870 Infizierte in intensivmedizinischer Behandlung, 183 weniger als am Vortag. Erstmals seit dem 29. März unterschritt die Zahl damit die Marke von 5.000. Auch die Gesamtzahl der in Krankenhäusern behandelten Corona-Patienten nimmt weiter kontinuierlich ab.