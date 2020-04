Experten: Debatte über Regierungsprogramm unausweichlich

Die Diskussion darüber, ob das türkis-grüne Regierungsprogramm in der vorgelegten Form halten wird bzw. in welchen Bereichen es zu Änderungen kommen könnte, ist für die Politik-Experten Peter Filzmaier und Thomas Hofer unausweichlich. Nach den finanziellen Belastungen durch die Coronakrise sei dieser Diskurs „nur logisch“, sagte Politikwissenschafter Filzmaier im Gespräch mit der APA.

„Es sind jetzt schon einige Punkte Geschichte“, ergänzte Polit-Berater Hofer und sprach etwa das Nulldefizit an, das durch die Corona-Hilfspakete in weite Ferne gerückt ist. Alle im Koalitionspakt vereinbarten Eckpunkte durchzuziehen und extreme Schulden zu machen, hält Hofer nicht für realistisch. Ebenso unrealistisch ist es für Filzmaier, dass das Regierungsprogramm komplett neu verhandelt werden wird. „Da würde man die Büchse der Pandora öffnen“, sagte er.

Hofer zeigte sich im APA-Gespräch überzeugt, dass die Grünen weiterhin auf eine Ökologisierung pochen werden und dass Teile der geplanten Steuerreform beibehalten werden. In Sachen Vermögenssteuern sieht er es nicht als ausgeschlossen an, dass Kanzler Kurz darauf eingehen könnte, vielleicht anders benannt, als „Solidarabgabe“ vielleicht. Ganz anders sieht das Politikwissenschafter Filzmaier, der nicht glaubt, dass es mit der ÖVP neue Steuern geben wird. Dennoch gebe es nur zwei Möglichkeiten, nämlich zusätzliche Steuern oder zusätzliche Schulden. „Schulden machen ist derzeit sehr günstig“, sagte Filzmaier und nannte die Situation „natürlich verlockend“. Wenn sich diese Situation allerdings verschlechtere, steige auch der Druck, über neue Steuern zu reden, so Filzmaier.

Hofer ist jedenfalls überzeugt, dass in den Parteien jetzt schon Überlegungen laufen, wer wann welches Thema aus dem Hut ziehen wird. Allgemein erwartet er, dass sich der Ton in der Regierung nach der Bewältigung der heißen Phase der Coronakrise wieder deutlich verschärfen wird. Das sei schon vor der Krise zu bemerken gewesen, seiner Meinung nach könnte es nach der Krise in Richtung einer Verteilungsdebatte gehen. Die Forderungen von Vorarlbergs Landeshauptmann Wallner seien nur ein erstes Abstecken der Positionen, so Hofer.