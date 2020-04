Russischer Frachter brachte Nachschub zur ISS

Eine russische Progress-Kapsel hat per Expressflug mehr als 2,5 Tonnen Nachschub zur Raumstation ISS geliefert. Der Frachter Progress MS-14 dockte Samstag früh ohne Probleme am Außenposten der Menschheit rund 400 Kilometer über der Erde an, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte. Die beiden Kosmonauten Anatoli Iwanischin und Iwan Wagner überwachten das Manöver von der ISS aus.

Der Transporter mit Wasser, Treibstoff und Ausrüstung für Experimente war in der Nacht auf Samstag vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan mit einer Sojus-Rakete gestartet. Mit an Bord war auch eine spezielle Gedenkaktion zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitlerdeutschland. Russen konnten Bilder und Namen ihrer im Krieg gestorbenen Verwandten an Roskosmos schicken. Die Daten wurden dann ins All gebracht. Auf der Erde wurde die traditionelle Siegesparade am 9. Mai wegen der Corona-Pandemie hingegen auf unbestimmte Zeit verschoben.