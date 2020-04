Ermittlungen um gestohlenen Lamborghini in NÖ

Nach der Sicherstellung eines in Deutschland gestohlenen Lamborghini Huracan am Freitag im Bezirk Gänserndorf dauern die Ermittlungen an. Abzuklären ist, wie der Sportwagen in eine Werkstätte in Schönkirchen-Reyersdorf gelangt ist. Das Fahrzeug im Wert von 180.000 Euro war im September 2019 in Deutschland entwendet worden. Der Luxusschlitten ist etwa 600 PS stark und mehr als 300 km/h schnell.