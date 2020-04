Pärchen bei Absturz von Hochstand schwer verletzt

Ein jugendliches Pärchen ist am Freitagnachmittag von einem Hochstand in Oberndorf bei Schwanenstadt in Oberösterreich rund sechs Meter in die Tiefe gestürzt und zum Teil schwer verletzt worden. Durch das Gewicht der beiden brach ein morscher Ast, an dem die Jagdvorrichtung angebracht war. Der Rettungshubschrauber brachte den Burschen ins Spital, berichtete die Polizei.