20-Jähriger flüchtete in Unterhosen vor Polizisten in Linz

Ein 20-jähriger Nigerianer hat am Freitag in Linz auf spektakuläre Weise versucht, seiner Festnahme zu entgehen. Als in der Früh Polizisten an der Wohnungstür klopften, um ihn mitzunehmen, stieß er eine Beamtin um und türmte barfuß nur mit einer Unterhose bekleidet aus dem Mehrparteienhaus. Es folgte eine Fahndung mit mehreren Streifen, Suchhund und einem Hubschrauber, berichtete die Polizei.