Innsbruck – Widerstand scheint sich zu regen. Immer häufiger wird gegen die gravierenden Einschränkungen, welche die Maßnahmen gegen das Coronavirus für die Gesellschaft bedeuten, aufbegehrt. In der Wiener Innenstadt beispielsweise trafen sich am Freitag mehrere Dutzend Menschen, um gegen die Verordnungen des Bundes zu demonstrieren. Und das obwohl die Polizei die Versammlung untersagt hatte. Die Protestierenden seien „Abweichler“, denen zu viel Aufmerksamkeit geschenkt werde, sagt Frank Welz, Professor für Soziologie an der Universität Innsbruck.