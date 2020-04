Frühere Öffnung aller Bundesmuseen dürfte kommen

Die Bundesmuseen dürften nach der Corona-bedingten Totalsperre doch früher für die Besucher öffnen als zunächst angekündigt. Nach dem Vorpreschen der drei größten Häuser Albertina, Belvedere und KHM am Donnerstag zeichnet sich nun ab, dass auch die vier weiteren Bundesmuseen sowie die Österreichische Nationalbibliothek einen früheren Termin anstreben.

Nach dem hörbaren Unmut über die Entscheidung der Häuser, erst mit 1. Juli die Pforten wieder zu öffnen, während Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) Museen grundsätzlich die Möglichkeit, Mitte Mai zu öffnen in Aussicht stellte, ändern die Institutionen ihre Pläne. Albertina und Albertina modern gaben Donnerstagabend bekannt, mit 27. Mai zu öffnen, das Kunsthistorische Museum (KHM) startet mit Juni und einem Pay-As-You-Wish-Modell, während das Belvedere am 15. Mai das Untere Belvedere, ab 1. Juni das Belvedere 21 und das Obere Belvedere wie geplant am 1. Juli öffnen möchte.