Oberösterreicher soll 81-jährige Mutter erschossen haben

Ein 46-Jähriger soll in der Nacht auf Samstag in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) seine 81-jährige Mutter mit einem Kleinkalibergewehr erschossen haben. Grund für die Tat sollen ständige Vorwürfe gewesen sein, welche die Frau ihrem Sohn gemacht hat. Das berichtete die Polizei am Samstag.