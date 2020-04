Oberösterreicher soll 81-jährige Mutter erschossen haben

Ein 46-Jähriger soll in der Nacht auf Samstag in Kronstorf nahe Linz seine 81-jährige Mutter erschossen haben. Grund für die Tat sollen ständige Vorwürfe der Mutter gewesen sein, dass der Sohn keine Frau nd damit auch keinen Hoferben habe. Kurz nach Mitternacht soll der Mann das Kleinkalibergewehr geholt und zwei Mal auf seine Mutter geschossen haben. Dann verständigte er die Polizei.