Entscheidung über Live-Stream der Gemeinderatssitzung noch offen

Wie und in welcher Form die interessierte Öffentlichkeit den Gemeinderat trotz allem live mitverfolgen kann, ist derzeit hingegen noch offen – auch koalitionsintern war man sich diesbezüglich gestern scheinbar noch nicht einig. Aus dem Büro von BM Georg Willi (Grüne) hieß es dazu, dass sich der Klubobleuterat einhellig dafür ausgesprochen habe, einen Audio-Stream, also eine Tonübertragung, zu versuchen. Die ÖVP drängte gestern allerdings nach Möglichkeit auf eine Live-Übertragung per Video. Technische Schwierigkeiten – etwa aufgrund der vielen verschiedenen Wortmeldungen – lässt man nicht gelten. Laut ÖVP bräuchte es für eine Übertragung drei Kameras, davon eine bemannt, die Kosten lägen bei „maximal 3000 Euro“.