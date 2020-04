Oberösterreicher soll 81-jährige Mutter erschossen haben

Ständige Vorwürfe der 81-jährigen Mutter, keine Frau und damit auch keinen Hoferben finden zu können, sollen Auslöser für eine Bluttat auf einem Bauernhof in der Nacht auf Samstag in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) gewesen sein. Der 46-jährige Landwirt ging in sein Zimmer, holte ein Kleinkalibergewehr und soll damit der Altbäuerin in den Kopf und in den Hals geschossen haben.