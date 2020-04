Das Testen hat sich für Tirol bisher bewährt

Innsbruck – Rund 20 Prozent aller Corona-Tests in Österreich wurden allein in Tirol durchgeführt. Gestern, Stand 9.30 Uhr, waren es hier insgesamt bereits 48.163, bundesweit wurden 221.089 gezählt.

Landesregierung und Gesundheitsbehörden betonten immer wieder diese Leistung. Weil die Zahl der Infizierten immer weiter sinkt, das System also zu funktionieren scheint, soll daran nicht gerüttelt werden. In anderen Ländern sind derzeit zusätzliche Warnsysteme in Entwicklung, mit denen eventuell eine zweite Virus-Welle früh erkannt werden könnte.