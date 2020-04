Wirtschaftskommissar: EU verhinderte leere Supermarktregale

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hat die Europäische Union gegen Kritik in der Coronakrise verteidigt. Ohne die EU-Entscheidungen nach den Grenzschließungen „wären unsere Supermarktregale leer“ gewesen, sagte Gentiloni der „Presse am Sonntag“. Zugleich warnte er vor einem Ende des gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraumes, wenn der Wiederaufbau nach der Krise nicht gelingt.

Die existenzielle Krise der Europäischen Union sieht Gentiloni noch nicht als überwunden an. „Wenn wir nicht fähig sind, die politische Herausforderung des europäischen Projekts zu meistern, dann riskieren wir, auch den Markt zu verlieren. Ich bin nicht sicher, dass der Binnenmarkt mit seinen Regeln und Stärken, die er in den vergangenen rund 20 Jahren gewonnen hat, dann überleben wird, wenn es uns an der politischen Solidarität mangelt“, sagte er mit Blick auf die Bemühungen zum Wiederaufbau der von der Coronakrise schwer getroffenen EU-Staaten. Der EU-Videogipfel am Donnerstag habe aber gezeigt, dass das Bewusstsein für ein gemeinsames Vorgehen „schrittweise naht“. „Das stimmt mich optimistisch“.