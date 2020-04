Steirer schoss in Wohnung auf Ex-Partnerin

Ein 33-jähriger Steirer hat in der Nacht auf Samstag daheim mit einer Gaspistole auf seine Ex-Partnerin geschossen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, wurde die 31-Jährige am Rücken getroffen, blieb aber unverletzt. Der Mann verließ daraufhin das Haus in Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld), meldete sich aber nach einer nächtlichen Fahndung bei der Polizei.