Orban: Lockerung in Österreich zu schnell

Dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban geht die Lockerung der Coronamaßnahmen in Österreich zu schnell. Die Österreicher „schreiten vielleicht auch etwas schneller voran als dies laut meinen Lebensinstinkten in Ungarn gemacht werden sollte“, sagte Orban dem staatlichen Radio laut einer von der Regierung in Budapest verbreiteten Übersetzung.