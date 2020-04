150. Lehár-Geburtstag in Bad Ischl in abgespeckter Form

Die Feier des 150. Geburtstags des Operetten-Königs Franz Lehar am 30. April wird in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) Virus-bedingt schmal ausfallen. Gemeindevertreter legen unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Grab Lehárs auf dem Ischler Stadtfriedhof und dem Denkmal im Kurpark einen Kranz nieder. Das Lehár Festival Bad Ischl bringt einen Film mit noch nie veröffentlichten Aufnahmen des Ehrenbürgers.