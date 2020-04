„Für immer die Alpen“ von Benjamin Quaderer: Hoch stapeln, tief fallen

Doch der Reihe nach: „Für immer die Alpen“ basiert, wie es so schön heißt, auf einer wahren Geschichte. Bis Ende der 2000er-Jahre war das selbst für Nachbarn einigermaßen exotisch anmutende Fürstentum Liechtenstein eine so genannte Steueroase. Dann spielte ein Insider dem deutschen Bundesnachrichtendienst die Kundendaten einer auf absichtsvolle Abgabenvermeidung spezialisierten Bank zu. Der Skandal reichte bis in hochherrschaftliche Kreise, die Oase wurde trockengelegt. Im echten Leben hieß der Whistleblower Heinrich Kieber. Bei Quaderer heißt er Johann Kaiser – und verfolgt mit seiner Attacke auf das Liechtensteiner Geschäftsmodell eine ganz eigensinnige Agenda: Er will sich an jenen rächen, die ihm einst wahrhaft übel mitgespielt haben.