Tiroler Tourismusverbände bangen um Kurzarbeit

Die 34 Verbände zittern. In Windeseile hat sich nämlich in den vergangenen Tagen die Meldung verbreitet, das AMS könnte sich womöglich gegen die Kurzarbeitsanträge sperren. Der Obmann des Verbandes der Tiroler Tourismusverbände (VTT), Hans Entner, bestätigt die Verunsicherung: „Die Intention ist da, dass die TVB nicht teilnehmen dürfen. Wir möchten unsere Mitarbeiter aber halten.“ Tirolweit hätten die TVB rund 780 Mitarbeiter zur Kurzarbeit angemeldet. Sollten die Anträge abschlägig entschieden werden, hieße das, so Entner, dass rund 300 Arbeitsplätze in Gefahr seien. 260 durch Kündigung, 40 weitere durch Nicht-Nachbesetzung. Auch andere Bundesländer hätten ähnliche Probleme, so Entner.