Tiroler Milchgenossenschaft trotzt der Corona-Krise

Trotz Grenzschließungen und der verschärften Corona-Lage in Italien habe man „kein Problem am Markt, alles läuft stabil weiter“. Zweimal pro Tag fahren Lkw die Tiroler Milch über den Brenner. Im vergangenen Jahr waren das in Summe rund 14 Millionen Kilo. Durch die umfangreichen Sicherheitsbestimmungen müssten sich die Fahrer derzeit einmal in der Woche einem Gesundheitscheck unterziehen, so Steixner. Und auch an den Betrieben seien „extreme Hygienevorschriften“ einzuhalten.