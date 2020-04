Roscic deutet Ende für Opernball-Lady und Lugner an

„Der ‚Bild‘-Leser soll nicht länger glauben, dass der Opernball eine von ihm veranstaltete Show mit gemieteten Gästen ist“, argumentierte Roscic für ein etwaiges Lugner-Aus. Der neue Direktor deutete auch ein Ende für die Funktion der „Opernball-Lady“ an. „Ich glaube aber, dass es Zeit ist, mit der Idee einer ‚Ballmutti‘ abzuschließen. Ich denke eher an ein Komitee, bei dem auch unser neuer Freundeskreis repräsentiert sein wird“, sagte Roscic.

Natürlich fühlt sich der Baumeister auch schlecht behandelt. „Als Stammgast, der 30 Jahre lang in guten und in schlechten Zeiten brav seine Loge gezahlt und mit seinen Gästen für weltweite Aufmerksamkeit für Wien und den Opernball gesorgt hat, halte ich das für eine fragliche Lösung „, sagte Lugner. Dass die „Bild“-Zeitung meint, dass er den Opernball organisiere, hält Lugner „für eine Zeitungsente“.

Lugner unterstrich, dass er den Ball auch international bekannt gemacht habe. „Die APA-Meldung, wen ich zum Opernball einlade, wird von allen Agenturen weltweit übernommen. Was bei anderen Meldungen eher kaum der Fall ist. Ich war Ostern 2019 im Souk in Marrakesch und sogar dort haben mich zwei Händler erkannt. Einer zeigte mir auf seinem Handy ein Bild von Ellen Macpherson (Lugners Gast 2019, Anm.) und mir“, so der Baumeister.

Die breite Rolle von Lugner am Opernball mit entsprechendem Medienhype wurde immer wieder thematisiert. In den vergangenen Jahren wurde seine Loge zwar ein wenig ins Abseits verlegt, aber er hatte stets eine zugesprochen bekommen. Einmal stand er aber bereits kurz vor dem Aus: 2011 holte Lugner die Italienerin Ruby Rubacuori zum Ball, die gerade in eine Sexaffäre rund um den italienischen Ex-Premierminister Silvio Berlusconi involviert war. Der diplomatische Fauxpas brachte die damalige Organisatorin Desiree Treichl-Stürgkh derartig in Rage, dass sie dem Baumeister schon damals keine Loge mehr geben wollte.