Designierter Akademie-Coach Baur: „Drübergehen, wenn’s weh tut“

„Es ist eine große Herausforderung, auch für mich. Und ich werde meine ganze Energie hineinstecken, dass gute junge Spieler herauskommen“, freut sich Baur, um aus eigener Erfahrung gleich hinterherzuschicken: „Ein Trainer kann ehrgeizigen Talenten sicher helfen, aber es liegt schon viel an jedem Einzelnen selber. Man muss auch drübergehen, wenn es schon weh tut“, spielt der Ex-ÖFB-Teamspieler darauf an, dass die innere Motivation ein wesentlicher Faktor am Weg nach oben sei.