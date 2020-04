Lehrer „empört“: Kimberger wirft Faßmann Gesetzesbruch vor

Wien – Unterrichtsminister Heinz Faßmann (ÖVP) steuert auf eine Konfrontation mit der Lehrergewerkschaft zu. Deren Vorsitzender Paul Kimberger hatte bereits am Freitag das Tempo des Schul-Neustarts kritisiert; das Risiko neuer Ansteckungen sei zu groß. Nun legte er nach und wirft dem Minister „Gesetzesbruch“ vor, wenn dieser die Zwickeltage nach den Feiertagen Christi Himmelfahrt (21. Mai) und Fronleichnam (11. Juni) jedenfalls für Unterricht nutzen will.

Stein des Anstoßes ist nicht nur der Etappenplan des Unterrichtsministers für die Schulen. Am Samstag gab Faßmann außerdem ein ausführliches Interview für das Ö1-„Mittagsjournal“. Dort sprach er über die Zwickeltage, kündigte aber auch an, dass der Notenschluss nach hinten verlegt werden solle, weil in den letzten Schultagen bisher ohnehin niemand gewusst habe, was zu tun sei.