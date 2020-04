Nach zwei Jahren in Österreich kehrt Tormann Lars Haugen dem KAC den Rücken. Das gab der Eishockey-Meister 2018/19 am Sonntag bekannt. Der 33-jährige Norweger werde seine Karriere „aus familiären Gründen“ in seiner Heimat fortsetzen, vermeldeten die „Rotjacken“. In der aufgrund des Coronavirus abgebrochenen Saison 2019/20 fehlte Haugen seit Mitte Dezember verletzt.