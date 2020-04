Roscic: „Staatsoper ist dazu da, um großartig zu sein“

„Die Wiener Staatsoper ist dazu da, um großartig zu sein.“ Bogdan Roscic, der am 1. Juli sein neues Amt als Direktor des Hauses antreten wird, hat am Sonntagabend in ORF III bei der Präsentation seiner ersten Saison die Aufgabe des Hauses unter seiner Ägide umrissen. Es gehe um weltweite Spitzenleistungen und Erlebnisse, die nur hier verwirklicht werden könnten.

Zentraler Partner auf diesem Wege, auch einmal unangenehm aufzufallen, wird Philippe Jordan als neuer Musikdirektor des Hauses am Ring sein. Schließlich spiele der gesamte musikalische Bereich eine große Rolle bei der Sicherung der Qualität des Staatsoper, unterstrich Roscic und verwies darauf, dass der 45-jährige Schweizer über die Hälfte der Saison in Wien verbringen werde.

Auf audiovisuelle Übertragungen frei Haus von der Bühne der Wiener Staatsoper können sich Freunde des Musiktheaters in der Ära Roscic übrigens einstellen. So hatte der künftige Direktor bereits in Zeitungsinterviews angekündigt, das Streaming der Produktionen in Österreich künftig gratis anzubieten.