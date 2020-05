Das „Ja-Wort" in Corona-Zeiten: Eine Hochzeit mit Hindernissen

Alexandra Lindner (34) und Roman Kennerth (33) würden eigentlich heute als frischvermähltes Ehepaar aufwachen. Am 25. April hätte die standesamtliche und am 2. Mai die kirchliche Trauung stattfinden sollen. Aber wie so viele Paare auch mussten die beiden Vomper ihr großes Fest verschieben. Corona hat ihre Hochzeit gecrasht.