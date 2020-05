Kurze Linderung, keine langfristige Besserung

Nie mehr Rückenschmerzen durch Stützbandage oder Geradehalter“ – so preist die Werbung ihre Hilfsmittel überall an. Und sie geht noch weiter. Die Produzenten der Hilfsmittel versprechen in ihren Produktbeschreibungen sogar eine spürbare Haltungskorrektur bezüglich der unteren oder oberen Wirbelsäule in kürzester Zeit.