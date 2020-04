Rumänische Bahn dementiert Verhandlungen über Sonderzüge

Die Verwirrung rund um geplante Sonderzüge mit Pflegerinnen von Rumänien nach Österreich nimmt kein Ende. Die staatliche rumänische Eisenbahn dementierte am Montag, bereits seit zwei Wochen mit der österreichischen Seite wegen eines derartigen Transports in Verhandlungen zu stehen. Transportminister Lucian Bode meinte, dass die „Angelegenheit noch heute geklärt wird“.

Vonseiten der ÖBB hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA wiederum, dass man „seit mehreren Wochen“ in Kontakt mit den ungarischen und rumänischen Partnern sei. Den ÖBB würden „konkrete Angebote von der ungarischen und rumänischen Bahn“ für derartige Sonderzüge vorliegen. Aus rein betrieblicher Sicht gebe es keine Einschränkungen für einen Transport ab 2. Mai, so die ÖBB.