Mehrere Tote bei israelischem Angriff auf Ziele in Syrien

Bei einem israelischen Raketenangriff auf das benachbarte Bürgerkriegsland Syrien sind mehrere Menschen getötet worden. Die syrische Luftabwehr habe am frühen Montag südlich der Hauptstadt Damaskus mehrere Raketen abgeschossen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SANA. In zwei Orten seien drei Zivilisten aber durch herabstürzende Raketensplitter getötet worden, hieß es weiter.

Israel greift regelmäßig Ziele in Syrien an. Das Land will so verhindern, dass sein Erzfeind Iran seinen dortigen Einfluss ausbauen kann. Teheran gehört im Syrienkrieg zu den wichtigsten Verbündeten der Regierung und unterstützt dort Milizen. Vor rund einer Woche waren bei einem israelischen Luftangriff auf Ziele in Syrien mindestens neun Kämpfer proiranischer Milizen getötet worden.