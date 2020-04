Krems sammelt Corona-Fotos für Onlineschau

Das Kremser Stadtarchiv und das museumkrems haben die Stadtbewohner am Montag dazu aufgerufen, die Coronakrise in Fotos zu dokumentieren. „Schicken Sie Fotos von Gegenständen und Dokumente, die für Sie persönlich für die derzeitige Ausnahmesituation stehen und schreiben Sie ein kurzes Statement dazu“, so Kulturamtsleiter Gregor Kremser.