Tiroler helfen den Ärmsten in Kenia: „Wurzeln und Flügel geben“

Nassereith, Kilifi – Hermine und Franz Ferrari aus Nassereith, Gründer des Vereins Asante, sind seit März wieder zurück in Österreich: Über zwei Monate waren sie in Kilifi, Kenia, um dort notleidenden Menschen zu helfen, wie sie es bereits seit drei Jahrzehnten tun.

Doch heuer war es auch für das Ehepaar eine Herausforderung, wieder nach Tirol zu kommen. „Als wir Anfang März zurückfliegen wollten, war natürlich das Coronavirus bereits Thema. In Kenia spürten wir selbst noch nichts davon, die Lage war noch entspannt. Allerdings wurde unser Flug gestrichen. Ohne gute Kontakte wären wir nicht so schnell aus dem Land gekommen“, erzählt das Ehepaar.

Mittlerweile hat sich die Lage auch in Kenia zugespitzt. Es gelten ähnliche Verordnungen wie bei uns, von Ausgangsperren über Hygienemaßnahmen. „Nur oft ist nicht mal genug Wasser da, um Essen zu machen, und Seife zählt zur Mangelware, also wie soll das ­funktionieren?“, sind die Ferraris besorgt.

„Indem wir Kindern die Möglichkeit geben, eine Schule zu besuchen, können wir nachhaltig helfen. Das Ganze steht und fällt natürlich mit den Geldern aus den Spenden. Ohne unsere vielen Unterstützer, denen großer Dank gebührt, wären wir nicht in der Lage, in dieser Dimension zu helfen“, weiß Asante-Obmann Ferrari.

Begonnen hat alles 1990 bei einem Kenia-Urlaub des Ehepaars. „Wir wollten Land und Leute näher kennen lernen und haben uns eine Schule angesehen. Der Anblick hat uns betroffen gemacht. Die Kinder hatten nichts, keine Schulbänke, saßen im Dreck. Da wussten wir, wir wollen helfen“, erinnert sich Ferrari. So starteten sie mit der Idee, Schulbänke von Tischlern vor Ort machen zu lassen: „Die kosteten damals 250 Schilling“, verrät der 72-Jährige. Zurück aus Kenia erzählten sie davon ihrer Familie, Freunden und Bekannten und begannen für ihr Projekt zu sammeln. Von Jahr zu Jahr reiste das Ehepaar nach Kenia, kaufte sich in Kilifi einen Grund, baute ein Haus und verbringt seit damals jedes Jahr zehn Wochen dort. „Ich könnte mir auch vorstellen, ganz dort zu leben“, sagt der Obmann, aber für seine Frau käme das nicht in Frage: „Auch wenn Asante unseren Alltag voll im Griff hat, wir haben drei erwachsene Töchter und zehn Enkelkinder, sie nicht mehr so oft zu treffen, das ginge für mich gar nicht“, betont Hermine Ferrari.