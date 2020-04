Lederfabrik in Hopfgarten wird abgerissen, Engstelle wird beseitigt

Hopfgarten i. Br. – Wer jemals mit dem Auto durchs Brixental gefahren ist, kennt sie – die Lederfabrik Ritsch in Hopfgarten. Sie befindet sich an der letzten Engstelle der Brixentaler Straße und ist nicht nur für die Lkw-Fahrer ein Schreckgespenst. Auch für Autofahrer und vor allem Fußgänger ist der Bereich nicht ungefährlich. Der Gehsteig wird in diesem Bereich sehr schmal. Dieser Zustand soll nun aber schon sehr bald der Vergangenheit angehören.