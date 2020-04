Baumgartner Kandidat für Europas Jungprofi des Jahres

Benjamin Baumgartner hat in der vergangenen Saison nicht nur in Österreich, sondern auch international auf sich aufmerksam gemacht. Der Stürmer, Österreichs Eishockey-Spieler des Jahres 2019, ist von der Vereinigung der europäischen Eishockey-Clubs (Alliance of European Hockey Clubs/EHC) als einer von fünf Kandidaten für die Auszeichnung zum besten jungen Spieler der Saison nominiert worden.