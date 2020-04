Peter Payr ist neuer Dorfchef für Schwoich

Schwoich – Es war eine ungewöhnliche Bürgermeisterwahl. Nicht nur, weil sie außerhalb des normalen Zyklus stattfand, sondern vor allem, weil der Schwoicher Gemeinderat am Freitag in einer Sondersitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dafür aber mit Bedacht auf die Corona-Maßnahmen einen neuen Gemeindechef bestimmen musste. Peter Payr (ÖVP) wurde mehrheitlich mit der Aufgabe der Gemeindeführung betraut – diese ist ihm nicht fremd. Seit 2010 fungiert der 52-Jährige als Vizebürgermeister, seit dem geplanten Rücktritt von Altbürgermeister Josef Dillersberger (ÖVP) Ende März vertrat Payr diesen bereits interimistisch. Dillersberger war 40 Jahre in der Kommunalpolitik und 17 Jahre als Bürgermeister tätig.