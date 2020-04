Corona-Krise als Gefahr für Kinder: Noch kein Plan für Hilfspaket in Tirol

Von Benedikt Mair

Innsbruck – Gereizte Stimmung in manchen Familien, finanzielle Schwierigkeiten, die Sorge vor der Zukunft. Vier, fünf, sechs Menschen leben auf engstem Raum, besonders in den Städten ist das keine Seltenheit. In diesen kleinen Wohnungen kommt erschwerend hinzu, dass es kaum Rückzugsmöglichkeiten gibt. Die Krisen-WGs für Kinder und Jugendliche im Land sind voll, Wartelisten lang. Auch das zeigt, dass die Corona-Krise viel gravierender auf die Situation junger Menschen wirkt, als das oft ersichtlich ist. Tirols Kinder- und Jugendanwältin Elisabeth Harasser, die für die Agenden zuständige Landesrätin Gabriele Fischer (Grüne) und Petra Sansone, Geschäftsführerin der Tiroler Kinder und Jugend GmbH, schlagen deshalb Alarm.

Gabriele Fischer (Soziallandesrätin): „Wir haben noch keine Blaupause für ein Maßnahmenpaket. Erst müssen wir die Probleme analysieren.“ © Vanessa Rachlé / TT

Das Kindeswohl sei in Gefahr, warnten die drei gestern bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Die Kleinsten in der Gesellschaft „sind intensiv betroffen“, meint Soziallandesrätin Fischer und fordert, „die Lage sensibel wahrzunehmen“. In Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Isolation sei ein „Blick auf Gewaltstrukturen“ besonders wichtig. „Es gibt Hilfs- und Unterstützungsangebote.“ Auch wenn es aktuell nicht so einfach sein mag, solle sich niemand scheuen, diese wahrzunehmen.

Nachdem seit Wochen vom möglichen Kollaps der Wirtschaft bis hin zu den Auswirkungen des Coronavirus auf den Sport alles besprochen wurde, „ist es an der Zeit, die Bedürfnisse von Kindern in den Mittelpunkt zu rücken“, meint Petra Sansone von der Tiroler Kinder und Jugend GmbH. „Sie können nämlich durch die Maßnahmen doppelt bestraft werden.“ Einerseits, weil ihren Wünschen keine Aufmerksamkeit geschenkt werde, aber sie auch leichter und noch dazu unerkannt zu Opfern von Gewalt würden, betont Sansone.

„Im Kinderschutz scheint unser System derzeit an seine Grenzen zu stoßen“, analysiert Kinder- und Jugendanwältin Harasser. „Mit der Dauer der Ausgangsbeschränkung steigt die Gefahr von häuslicher Gewalt.“ In den Krisenstäben des Landes und Bundes sollen laut Harasser deshalb schnell Möglichkeiten erarbeitet werden, um diese Spirale zu unterbrechen.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung bis auf Weiteres kostenlos digital abrufen (für mindestens 4 Wochen) Jetzt lesen Ich bin bereits Abonnent