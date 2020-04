An Schulen sind viele Fragen offen: Klärung mit Gewerkschaft geplant

Wien – Noch sind es knapp drei Wochen bis zum neuerlichen Schulbeginn an den Pflichtschulen und der Unterstufe der Gymnasien. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat am Freitag seinen Plan dafür vorgestellt. Dieser sieht im Kern vor, dass Klassen geteilt und die dadurch entstehenden Gruppen abwechselnd unterrichtet werden.

Die Direktoren würden sich wünschen, dass der Unterricht an den AHS erst wieder beginnt, wenn die Matura abgeschlossen ist. Die Prüfungen sollen am 25. Mai starten. In der Woche davor sind nach den Plänen Faßmanns die Unterstufenschüler bereits zurück. Zins befürchtet, dass vor allem an größeren Schulen, wo es schon im Normalbetrieb aus Platznot „Wanderklassen“ gibt, die Vorgaben für den Abstand zwischen einzelnen Personen nicht eingehalten werden können. Außerdem fordern die Direktoren Unterstützung, um den Zugang zu den Schulen zu regeln.