Falkenpaar aus der Milser Kirchturmuhr auf Flitterwochen

Mils b. Imst – Auf der Homepage www.milsimbild.at kann sich jedermann als Hobby-Orinthologe betätigen, wie Dorfchronistin Leni Bullock der TT schildert: „Vier Kameras liefern Aufnahmen vom Brutkasten im Milser Kirchturm. Besonders Schulklassen, aber auch interessierte Privatleute können so in erster Linie das Brutgeschehen mitverfolgen. Heuer hat ein junges Männchen bereits Ende Februar den Brutkasten in Besitz genommen und rasch ein Weibchen als Partnerin auserkoren.“