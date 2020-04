Britischer Premier Johnson nahm Amtsgeschäfte wieder auf

Der von einer Coronavirus-Infektion genesene britische Premierminister Boris Johnson ist am Montag an seinen Amtssitz in der Londoner Downing Street zurückgekehrt. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Covid-19-Erkrankung sagte Johnson, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie beginne sich in Großbritannien „das Blatt zu wenden“. Ein Ende des Lockdowns ist vorerst aber nicht in Sicht.

Johnson wirkte bei seinem ersten Auftritt nach seiner Genesung dünner. Der 55-Jährige entschuldigte sich in seiner Ansprache dafür, „viel länger“ weg gewesen zu sein, als er wollte. Gleichzeitig dankte er den Briten dafür, dass sie die seit rund einem Monat geltenden Anweisungen, zu Hause zu bleiben, eingehalten hätten. Dies habe dazu beigetragen, dass sich die Ausbreitung des Virus verlangsame und das nationale Gesundheitssystem NHS (National Health Service) nicht überfordert worden sei. Er wisse aber, dass das Virus noch immer täglich Traurigkeit und Trauer im ganzen Land verursache.

„Ich verstehe eure Ungeduld“, so Johnson mit Blick auf Forderungen von Unternehmen und auch aus der eigenen Partei, die Corona-Maßnahmen zu lockern. Eine zweite Erkrankungswelle müsse aber verhindert werden. Deshalb müssten die Vorgaben vorerst weiter befolgt werden, appellierte Johnson an die Bevölkerung.

Der Premier war selbst schwer an der vom neuartigen Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt und musste zwischenzeitlich einige Tage auf der Intensivstation behandelt werden. Am 12. April wurde der 55-Jährige aus dem Krankenhaus entlassen, in den vergangenen zwei Wochen erholte er sich auf dem Regierungs-Landsitz Chequers nahe London. Als sein Stellvertreter war Außenminister Dominic Raab eingesprungen.

Raab hatte am Sonntag in der BBC gesagt, Johnsons Rückkehr werde die Regierung und das Land stärken. Kritiker hatten die Regierung während Johnsons Abwesenheit als führungslos beschrieben. Bereits am Montag sollte Johnson ein Treffen des Krisenkabinetts zur Corona-Pandemie leiten. Seine Regierung werde sich in den nächsten Tagen genauer zu den künftigen Maßnahmen äußern, teilte Johnson mit.

Der Premierminister steht unter Druck, einen Fahrplan hinsichtlich möglicher Lockerungen bei den strikten Eindämmungsmaßnahmen vorzulegen. Diese waren nach anfangs zögerlicher Reaktion der Regierung am 23. März verhängt und am 16. April verlängert worden. Eine Neubewertung der Lage ist für den 7. Mai geplant.

Die Regierung hatte sich anfangs gegen härtere Maßnahmen gesträubt. Nach Ansicht von Kritikern ging dadurch wertvolle Zeit verloren. In Großbritannien mangelt es an Tests, Beatmungsgeräten, Klinikpersonal und Schutzausrüstungen. Experten fürchten, dass es das am schlimmsten von der Pandemie betroffene europäische Land mit Blick auf die Todesquote werden könnte. Kritikern zufolge wurde der staatliche Gesundheitsdienst NHS kaputt gespart.

Schon jetzt ist das Vereinigte Königreich eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder Europas. Mehr als 20.000 Menschen starben dort nach jüngsten offiziellen Angaben an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Die Totenzahl ist aber noch deutlich höher, wenn die Todesfälle in Altenheimen mitgerechnet werden.