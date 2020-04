Wasserkraftwerk Kirchbichl wird wieder ans Stromnetz genommen

Kirchbichl – Die Baumaßnahmen am Wasserkraftwerk Kirchbichl schreiten voran. Bald soll die sanierte und erweiterte Anlage wieder ans Stromnetz angeschlossen werden. Dadurch werden sich die Abflussverhältnisse in der Innschleife verändern, warnt die Tiwag. Mit dem 110 Mio. Euro schweren Ausbau soll die Stromproduktion in Kirchbichl um 25 % auf 165 GWh erhöht werden. Damit könne man 40.000 Haushalte mit Strom versorgen. (TT)