Mai mal anders: Der Lago di Garda muss noch warten

An das erste Mal kann man sich eigentlich immer erinnern: der erste Kuss, die erste Zigarette, die erste Fahrstunde. Der erste Urlaub am Gardasee allerdings hat sich nicht ins Gedächtnis eingebrannt. An welchem Punkt des 52 Kilometer langen Sees, größtes Gewässer Italiens, in welcher der 28 Gemeinden bin ich damals gelandet? Und warum wurden diese ersten Impressionen nicht in der „Das erste Mal am Lago“-Schublade abgespeichert?