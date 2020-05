Natur als „beste Chemikerin der Welt“: Pflanzliche Wirkstoffe gegen das Virus

Viele Organismen müssen sich gegen Fressfeinde, Krankheiten oder Schädlinge wehren. Das machen sie mit ihren Stoffwechselprodukten, die zum Teil schon seit jeher in der Pflanzenheilkunde eingesetzt werden. Wie der Wissenschaftsfond FWF berichtet, durchforstet ein Team um die Pharmazeutin Judith Rollinger, Leiterin der Arbeitsgruppe „Phytochemis­try & Biodiscovery“ an der Uni Wien, überliefertes Wissen, um neue Wirkstoffe gegen Lungeninfektionen durch Influenza, das Coronavirus oder Pneumokokken zu finden.

Bei der Suche nach antiviralen Wirkstoffen arbeiten die Forscher mit der Natur zusammen, „der besten Chemikerin der Welt“, wie Rollinger betont. Zunächst wurden schriftliche Quellen aus dem antiken Griechenland, der Traditionellen Chinesischen und Europäischen Medizin und Werke der Volksheilkunde nach typischen Symptomen durchforstet. In 160 Fällen konnte die überlieferte Heilwirkung einer Pflanze, eines Pilzes, von Flechten oder Moosen eindeutig zugeordnet und das biologische Material gesammelt werden. Dieses wurde in einer Datenbank erfasst und jeweils Extrakte hergestellt.

Mit Michaela Schmidtke von der Uniklinik Jena brachten die Forscher die Extrakte gegen Viren, die sich in den Atemwegsorganen einnisten, in Stellung. Die 28 besten Kandidaten wurden auf Zellkulturen angesetzt, die mit Krankheitserregern infiziert waren, darunter auch Arzneistoff-resistente Influenza-Virenstämme.

Dann verglichen die Pharmazeuten deren antivirales Potenzial mit Tamiflu. Das Grippe-Medikament ist ein so genannter Neuraminidase-Hemmer, gegen den manche Erreger allerdings bereits resistent sind. „Wenn sich ein Extrakt als aktiv erweist, beginnt die phytochemische Knochenarbeit. Wir analysieren die Zusammensetzung, um danach zielgerichtet antiviral wirksame Verbindungen zu isolieren“, so Rollinger.

Mit chemo-informatischer Hilfe von Experten der Unis Inns­bruck und Hamburg machten die Wiener neue und resistenzüberbrückende Neuraminidase-Hemmer ausfindig. Als besonderen Erfolg wertet Rollinger, dass in dem vom FWF geförderten Projekt Naturstoffe mit dualer Wirkung, wie z. B. jene aus der Wurzelrinde des Maulbeerbaums, identifiziert wurden. Sie hemmen gleich zwei für Lungeninfektionen verantwortliche Erreger: Influenzaviren und Pneumokokken. Jetzt will die Gruppe in einem Folgeprojekt die Brücke zum Coronavirus schlagen, das die Lunge stark angreift und derzeit im Fokus steht. (TT)