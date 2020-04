Barocktage Melk: Pfingstkonzert im Wohnzimmer

„Wir werden zusammen mit unseren Partnern eine musikalische Köstlichkeit aus Melk als TV- und Radioübertragung präsentieren“, so Festivalleiter und Tenor Michael Schade. Gemeinsam mit ORF, 3sat, Ö1 und SCARLATTI Arts international arbeite man an einer Konzertaufzeichnung ohne Publikum, die am Pfingstsonntag um 20.15 Uhr auf ORF III zur Erstausstrahlung kommen soll.