Deutscher Schauspieler Otto Mellies gestorben

Der Schauspieler Otto Mellies, langjähriges Ensemblemitglied im Deutschen Theater in Berlin, ist tot. Mellies starb am Sonntag im Alter von 89 Jahren, wie seine Künstleragentur mitteilte. Mellies war von 1956 bis 2006 einer der zentralen Figuren des Deutschen Theaters, mit mehr als 300 Aufführungen in Lessings „Nathan der Weise“ schrieb er Bühnengeschichte.