Bundesmuseen pochen auf Planungssicherheit

Die Bundesmuseen pochen auch nach einem heutigen Treffen mit Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) darauf, angesichts der Coronabeschränkungen Klarheit über die finanzielle Lage zu bekommen. Man habe in der Sitzung der Bundesmuseenkonferenz einen dringenden Appell an Lunacek gerichtet, so ÖNB-Generaldirektorin Johanna Rachinger als derzeitige Vorsitzende nach der Sitzung gegenüber der APA.